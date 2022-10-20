Экс-американец Вайлд: «Большинство в Америке не знает, где Украина»

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о том, как обсуждал текущие политические события со своими друзьями в США.

« Знаете, большинство моих друзей в Америке… Как бы помягче сказать, не совсем образованные в некоторых вопросах. Точнее, они не задумываются о том, что им не интересно. Что не влияет на их жизнь напрямую. Россия, Украина, где это вообще? Для них все это — как конфликт на другой планете. Поэтому нет реальной эмпатии ни к одной стороне. Они не понимают ситуацию, не думают о ней. Поэтому практически и не говорят со мной о политике. Дом, работа, семья. Простые люди, с простыми взглядами на мир, целями и планами. Да и в Америке немало своих проблем. На мой взгляд, США стоит сфокусироваться на себе, России тоже смотреть на проблемы внутри страны, а не снаружи. Работать над ними. И я старался донести эту мысль до своих американских друзей », — сказал Вайлд.