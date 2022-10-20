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Экс-американец Вайлд: «Большинство в Америке не знает, где Украина»

Вайлд рассказал, как обсуждал политические события с друзьями в США
Рустам Имамов
Корреспондент
Вик Вайлд.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о том, как обсуждал текущие политические события со своими друзьями в США.

«Знаете, большинство моих друзей в Америке… Как бы помягче сказать, не совсем образованные в некоторых вопросах. Точнее, они не задумываются о том, что им не интересно. Что не влияет на их жизнь напрямую. Россия, Украина, где это вообще? Для них все это — как конфликт на другой планете. Поэтому нет реальной эмпатии ни к одной стороне. Они не понимают ситуацию, не думают о ней. Поэтому практически и не говорят со мной о политике. Дом, работа, семья. Простые люди, с простыми взглядами на мир, целями и планами. Да и в Америке немало своих проблем. На мой взгляд, США стоит сфокусироваться на себе, России тоже смотреть на проблемы внутри страны, а не снаружи. Работать над ними. И я старался донести эту мысль до своих американских друзей», — сказал Вайлд.

Вайлд сменил гражданство с американского на российское в 2012 году.

 
Вик Вайлд на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Сочи-2014. Вик Вайлд: «Спокойно мог уехать, но остался в России. Понял вашу страну»

 

Вик Уайлд
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Экс-американец Вайлд рассказал, как на него повлияла ситуация вокруг Украины