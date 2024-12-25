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Сегодня, 17:44

Виновные в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» получили до девяти лет колонии

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Трое подсудимых 22, 24 и 25 лет приговорены к реальным срокам лишения свободы за изнасиловавание девушки на улице Академика Королева, говорится в сообщении Telegram-канала столичной прокуратуры. Нападение произошло ночью 6 июля.

Два фигуранта получили по девять лет колонии общего режима, третий приговорен к четырем годам заключения. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режим. Отмечается, что прокурор просил суд назначить каждому по 9,5 лет колонии общего режима.

7 июля телеведущая, продюсер и управляющий директор «Газпром-медиа» Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» рядом с телецентром «Останкино».

Источник: Прокуратура Москвы
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