Владимир Минеев рассказал о своем состоянии в зоне проведения СВО

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал подробности того, где он находится сейчас.

«Друзья, приветствую! Давно не выходил с вами на прямую связь. У меня, с одной стороны, глобальные перемены, а с другой — я вернулся в прежнюю, не простую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков.

Самочувствие отличное, настрой на фоксе! Время от времени буду сообщать вам о себе и о среде. Пока что втягиваюсь. Сейчас возможности следить за новостями и событиями, к сожалению, нет. Поэтому напишите в комментарии три вопроса на острую темы, которые вы хотите, чтобы я прокомментировал.

Как будет свободная минута, обязательно все почитаю и отвечу», — написал Минеев в социальных сетях, приложив фото в военном камуфляже.

Владимир Минеев. Фото Соцсети

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка.