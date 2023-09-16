Минеев — о появлении Дацика в зоне СВО: «Если подпишет контракт, буду рад поприветствовать его в рядах»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев после победы над Рафаэлем Карвальо на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте высказался о том, что Вячеслав Дацик находится в зоне СВО.

— На днях появилось видео: Вячеслав Дацик приехал в зону СВО и вполне возможно, что он может подписать контракт, сказал его менеджер. Если Вячеслав станет добровольцем, какой совет дал бы ему?

— Да я не хочу ничего никому советовать. У всех своя голова на плечах.

— А вообще общались с ним когда-то?

— По-моему, нет.

— Он, с одной стороны, очень безбашенный — даже бесстрашный, но с другой стороны, говорят, что безрассудство в вооруженном конфликте — это не всегда хорошо. Опасно или нет давать ему оружие?

— Мне кажется, что это просто образ. На мой взгляд, он просто создал себе такой рабочий образ, который работает на него. И все. По моему ощущению, он довольно здравомыслящий человек, который просто извлекает выгоду уже из своего образа. Ну да, может быть, были у него какие-то ошибки по молодости, был эксцентричным и одиозным, но с возрастом многое и переосмысливаешь и приходит осознание. Я думаю, что он просто научился использовать это на свою пользу. Приехал, поддержал ребят. Видел эту новость. Подумал, что может, что, наверное, у него какая-то история. Я просто подумал, что все, что связано с СВО — широко освещается и он этим воспользовался. В любом случае молодец. Приехал, поддержал ребят. Если подпишет контракт, то могу только поприветствовать его в рядах.

15 сентября в Элисте Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо. Бой проходил по правилам кикбоксинга.