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27 сентября, 17:10

Пресняков-старший о смерти Моисеева: «Слышал, что о нем заботилась Пугачева»

Владимир Пресняков-старший высказался о смерти Бориса Моисеева
Борис Моисеев.
Фото Global Look Press

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» высказался о смерти Бориса Моисеева.

Российский и советский певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни.

«Бориса помню еще со времен, когда он работал в литовском оркестре. Трио было, они переехали и их в свой театр взяла Пугачева. Они стали называется «Экспрессией», был там лидером. Мы с ним практически не общались, но он был достаточно веселым человеком. Потом я уже узнал, что он тяжело заболел. Слышал, что Алла Борисовна проявляла о нем заботу в этот период, участвовала в его судьбе в плане врачей. Хоть и болел, но все равно неожиданно. Жаль всегда, когда такое происходит. Любого человека жаль, даже того, с которым ты особо не знаком», — сказал Пресняков-старший «СЭ».

Летом стало известно, что артист перенес два инсульта, частично его парализовало.

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