Владимир принял Всероссийский день ходьбы

Центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы, традиционно проводимого Олимпийским комитетом России, в нынешнем году стал Владимир.

«Всероссийский день ходьбы — один из главных осенних праздников массового спорта и здорового образа жизни, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков. — Популярность этого события не случайна, ведь принять участие в нем могут люди всех возрастов. Чтобы пройти бодрым шагом дистанцию максимум в несколько километров, не нужно специальной экипировки и длительной подготовки. В этом году заявки на участие во Всероссийском дне ходьбы подали больше 60 регионов Российской Федерации. Для нас это очень важный показатель».

Всероссийский день ходьбы в нынешнем году проходит с начала октября по всей России. Он является частью программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Также во Владимире в эти дни проводится Всероссийский форум Олимпийских советов.