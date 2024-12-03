Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта.

Согласно переченю поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, правительство должно обеспечить функционирование центра, включая ведение аналитической деятельности в области физической культуры и спорта, научно-методического обеспечения подготовки спортивных сборных команд России, обеспечения взаимодействия с ФМБА России, ведущими научными, образовательными и физкультурно-спортивными организациями. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Выделение средств начнется с 2025 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил запустить с 2025 года программу «Земский тренер» и рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР.