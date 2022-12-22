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Сегодня, 07:53

Вокруг крупнейшего спортивного бренда разгорелся секс-скандал

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Руководители американского офиса известного спортивного бренда получили обвинения в сексуальных домогательствах к сотрудницам-женщинам, непристойных комментариях по поводу их внешности, а также намеках и инсинуациях, связанных с сексом, сообщает New York Post.

В иске, поданном в Окружной суд США в штате Орегон, одна из сотрудниц сообщила, что видела руководителя штаб-квартиры Nike, который занимался оральным сексом с подчиненной в спортзале кампуса. Другая сотрудница рассказала о том, что от нее требовали одеваться на работу «сексуальнее» и оголять как можно больше участков тела. В иске также говорится, что во время командировок руководители-мужчины «безбожно напивались» и начинало трогать подчиненных женщин за интимные места.

Правда, нынешнее руководство компании все это не одобряет и подчеркивает, что происходившее ранее в головном офисе «не отражает наши основные ценности инклюзивности, уважения, равенства прав и возможностей».

Напомним, что ранее офис Nike в Орегоне находился в центре скандала с допингом в легкоатлетическом тренировочном лагере Альберто Салазара, который получил четыре года дисквалификации. Из документов антидопингового расследования следовало, что кураторы скандального специалиста в Nike были в курсе его мошеннических экспериментов и покрывали Салазара, в том числе за счет юридических возможностей компании.

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