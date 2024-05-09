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Воздушный парад 9 мая: смотреть трансляцию парада Дня Победы

Парад Победы 9 мая на Красной площади начнется в 10.00 мск
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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В четверг, 9 мая состоится традиционный Парад Победы на Красной площади. Начало — в 10.00 по московскому времени.

В праздничном шествии примут участие более 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В прямом эфире Парад Победы покажут на федеральных СМИ: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие телеканалы и интернет-СМИ.

Стартует Парад с пеших расчетов, затем пойдет механизированная колонна, которую возглавит танк Т-34, также будет задействована современная техника. Завершится праздничное мероприятие воздушным Парадом. Отметим, что в репетиции участвовали две авиагруппы «Русские витязи» и «Стрижи», а также шесть самолетов, которые нарисовали в небе триколор. Пролет самолетов зависит от погодных условий. Синоптики обещаю в этот день мокрый снег, дождь и порывы ветра. О проведении или отмене станет известно по ходу трансляции.

Последние два года воздушные части не принимали участие в Параде.

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Парад Дня Победы: смотреть трансляцию 9 мая в прямом эфире

Парад военной техники на Красной площади 9 мая: смотреть трансляцию парада Дня Победы