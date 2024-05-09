Воздушный парад на День Победы: запись полета над Красной площадью

В Москве на параде Победы прошла авиационная часть торжественного мероприятия в честь 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Над Красной площадью в столице пролетели группы истребителей — «Стрижи» и «Русские витязи».

Сперва над главной площадью страны пролетело девять самолетов МиГ-29 и Су-30СМ. Ими руководил полковник Андрей Алексеев. После этого шесть штурмовиков Су-25БМ во главе с подполковником Владимиром Мордасовым раскрасили небо над Красной площадью в Москве в цвета флага России.

Во время парада Победы 9 мая с речью выступил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, День Победы объединяет все поколения нашего народа.

В общей сложности в параде Победы приняли участие более 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил (ВКС) и примерно 9 тысяч человек пеших войск.