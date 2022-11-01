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Сегодня, 15:40

Врачи рассказали о самых важных моментах в лечении инсульта

Ольга Стрельникова
Врач.
Фото Global Look Press
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Врачи рассказали, как помогают пациентам полностью избавиться от последствий инсульта.

Специалисты Городской клинической больницы №15 им. Филатова в интервью «Российской газете» рассказали о современных методах диагностики и лечения инсульта, благодаря которым все больше пациентов способны полностью восстановиться. «Скорая в столице приезжает быстро, так же быстро находит по специальной системе «Стационар» ближайшую свободную операционную и КТ, — рассказывает главврач Филатовской клиники Валерий Вечорко. Пока пациента везут, стационар готовится его принять. У нас, например, для таких случаев наготове нейрореанимация с новейшим 128-срезовым томографом Canon. Расположена она рядом с приемным отделением — чтобы доставить пациента к этому томографу, требуется пара минут».

Для удаления тромба может быть применён цифровой рентгеновский аппарат ангиограф. Об этом рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Юрий Корниенко: «Через бедро в самую крупную артерию вводим тонкий гибкий катетер. Манипулируем инструментом, контролируя операцию на экране монитора», — пояснил врач. Операция занимает всего полчаса и проводится под общей анестезией.

Наиболее частыми пациентами, по словам Юрия Корниенко, являются мужчины после 60 лет, многие из них страдают мерцательной аритмией. До 90% пациентов Городской клинической больницы №15 им.Филатова возвращаются к привычной жизни.

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