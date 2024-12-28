Сафонов оплатил поездку волонтеров для уборки мазута на берегу Черного моря

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оплатил поездку добровольцев в Анапу для расчистки побережья от мазута.

«Мы не какая-то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей. Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из-под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута», — цитирует matchtv.ru друга семьи футболиста Никиту Сокола.

15 декабря в акватории Черного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего произошел разлив нескольких тысяч тонн мазута. Позже в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.