Все праздники и нерабочие дни 2024: производственный календарь года

2024 год будет високосным, поэтому россияне будут работать 248 дней, а отдыхать 118 дней.

Правительство РФ выпустило постановление о рабочих и выходных днях в России в 2024 году.

Фото Минтруд России

Новогодние праздники

Официальные выходные в честь Нового года назначены с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря 2023-го выпали на субботу и воскресенье, то в общем россияне отдыхают 10 дней. 6 и 7 января (Рождество) выпали на субботу и воскресенье, эти праздничные дни перенесли на 10 мая (пятница) и 31 декабря (вторник).

День защитника Отечества

23 февраля выпадает на пятницу, поэтому на неделе с 19 по 25 февраля россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. А 22 февраля, четверг, будет сокращенным рабочим днем.

Международный женский день

8 марта выпадает на пятницу, по этой причине с 4 по 10 марта запланирована четырехдневная рабочая неделя. 7 марта, четверг, станет сокращенным рабочим днем.

Майские праздники

Первые выходные дни в честь Дня Весны и Труда начнутся 28 апреля, в воскресенье, и закончатся 1 мая, в среду. На День Победы россияне будут отдыхать три дня: с 9 по 12 мая.

День России

В связи с Днем России 12 июня запланирован один выходной, в среду.

День народного единства

Два выходных дня ждут россиян в ноябре: 3 и 4 ноября, которые выпадают на воскресенье и понедельник.

Выходные в декабре

Перед длинными новогодними каникулами 2025 года выходные начнутся уже с 29 декабря, с воскресенья. А суббота, 28 декабря, будет рабочей. 30 и 31 декабря, которые выпадают на понедельник и вторник, также будут выходными днями.