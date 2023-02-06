Все спортивные мероприятия в Турции приостановлены из-за землетрясения

В Турции приостановлены все спортивные мероприятия в связи с землетрясением.

Министр молодежи и спорта страны Мехмет Мухаррем Касапоглу добавил, что спортивные мероприятия будут приостановлены до дальнейшего уведомления.

В частности, отменены матчи чемпионата Турции, которые должны были состояться сегодня — «Умраниеспор» — «Адана Демирспор», «Гиресунспор» — «Кайсериспор» и «Фенербахче» — «Коньяспор». Также не пройдут соревнования по волейболу, гандболу, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.