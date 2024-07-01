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Сегодня, 15:00

«ВТБ Арена» в Москве: расписание матчей и мероприятий в июле, августе и сентябре — матчи и концерты

Канье Уэст планирует провести концерт в Москве на «ВТБ Арене»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«ВТБ Арена»: футбольный стадион.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В конце лета и начале осени на «ВТБ Арене» состоятся матчи футбольного «Динамо» в товарищеском турнире, чемпионате и Кубке России, хоккейного «Динамо» в КХЛ, Кубок России Icefights и концерты российских звезд — групп «Кипелов» и КняZz.

Также появилась информация, что американский рэпер Канье Уэст рассматривает «ВТБ Арену» наряду с «Лужниками» как возможную площадку для концерта 6 сентября. При этом официально продюсерская компания артиста это не подтверждает.

Публикуем расписание мероприятий на «ВТБ Арене»: футбольный стадион и малая арена (хоккей и другие виды спорта, а также концерты) находятся здесь под одной крышей и не могут проводить мероприятия одновременно.

Расписание мероприятий на «ВТБ Арене»

Июль 2024

3 июля. ФК «Динамо» Москва — ФК «Партизан» Белград (время начала матча — 19.30)

6 июля. ФК «Динамо» Москва — ОФК Белград (время начала матча — 15.30)

7 июля. Кубок России Icefights (время начала — 19.00)

13 июля. Кипелов (время начала концерта — 20.00)

19 июля. ФК «Динамо» Москва — ФК «Факел» (РПЛ)

26 июля. ФК «Динамо» Москва — ФК «Локомотив» (РПЛ)

Август 2024

7 августа. КняZz (время начала концерта — 19.00)

13 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Динамо» Махачкала (РПЛ)

16 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Крылья Советов» (РПЛ)

23 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Краснодар» (РПЛ)

27 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Крылья Советов» (Кубок России)

Сентябрь 2024

4 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Куньлунь» (КХЛ)

6 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Северсталь» (КХЛ)

13 сентября. ФК «Динамо» Москва — ФК «Ахмат» (РПЛ)

15 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Динамо Минск» (КХЛ)

29 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Нефтехимик» (КХЛ)

ФК Динамо (Москва)
ХК Динамо (Москва)
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