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Сегодня, 15:12

Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву глупой девочкой

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
Елена Вяльбе.
Фото Global Look Press
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Глава Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о ситуации вокруг олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

«Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

В июле в испанских СМИ появилась информация, что Исинбаева вместе с мужем и детьми проживает на юге Тенерифе. 17 июля бывшая спортсменка после долгого отсутствия в публичном поле заявила, что с сентября продолжит работу в МОК, у которого нет к ней никаких вопросов.

Елена Исинбаева. Можно ли лишить Исинбаеву места в МОК? Почему это глупо

Ранее во вторник глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР.

Источник: rsport.ria.ru
Елена Вяльбе
Елена Исинбаева
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