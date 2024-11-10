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Сегодня, 14:31

Вяльбе призналась, что жалеет о своих словах про бомбу и Лондон

Алина Савинова
Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что жалеет о своих словах про то, что на Лондон надо сбросить бомбу, чтобы добиться возвращения российских лыжников на международные старты.

«Наверное, последнее (высказывание) про Лондон... Я не хочу оправдываться... Но в связи с тем, что я не имею возможности (скинуть бомбу), то не надо было и говорить», — сказала Вяльбе в интервью «Москва 24».

Елена Вяльбе. Вяльбе заявила, что для возвращения России нужно скинуть бомбу в центр Лондона

Российские и белорусские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. В конце сентября 2024-го организация продлила отстранение россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.m24.ru/shows1/140/741004
Елена Вяльбе

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