Вяльбе считает, что примерно через 20 лет США могут прекратить свое существование

Сегодня, 10:54
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что примерно через 20 лет США могут прекратить свое существование. Она считает, что люди там живут на грани катастрофы.
«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».
Вяльбе считает, что в стране проблемы из-за законов ЛГБТ (экстремистская организация, запрещенная в РФ), трансгендеров и так далее.
«Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — подчеркнула глава ФЛГР.
Сегодня, 6 мая, Вяльбе назвала Владимира Путина настоящим мужчиной.
Ранее Вяльбе назвала российскую пловчиху Юлию Ефимову американкой, так как спортсменка хочет выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.