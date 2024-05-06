Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 10:54

Вяльбе считает, что примерно через 20 лет США могут прекратить свое существование

Виктория Кравченко
Елена Вальбе.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что примерно через 20 лет США могут прекратить свое существование. Она считает, что люди там живут на грани катастрофы.

«Лет двадцать с лишним назад была последний раз в США, и казалось: «Вот это круто и это круто!» А сейчас понимаю, что там полная задница. Реально. Общаюсь же с людьми, кто-то еще в 90-е уехал. Они уже живут на грани общей катастрофы», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Вяльбе считает, что в стране проблемы из-за законов ЛГБТ (экстремистская организация, запрещенная в РФ), трансгендеров и так далее.

«Приезжают реальные головорезы, воруют, выносят все подряд, а власти ничего не могут сделать. С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — подчеркнула глава ФЛГР.

Сегодня, 6 мая, Вяльбе назвала Владимира Путина настоящим мужчиной.

Ранее Вяльбе назвала российскую пловчиху Юлию Ефимову американкой, так как спортсменка хочет выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240506/vyalbe-1944055162.html?in=l
Елена Вяльбе
9
Читайте также
«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
В России не покажут международный конкурс песен «Евровидение»
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Джикия снова в запасе, Угальде опять не забивает, команда Абаскаля вернулась? Что случилось в матче «Пари НН» - «Спартак»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Вяльбе назвала президента России Путина настоящим мужчиной

Будет ли воздушный парад в Москве на День Победы 9 мая 2024