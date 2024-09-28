Вяльбе заявила, что для возвращения России нужно скинуть бомбу в центр Лондона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала массовое отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год», — цитирует Вяльбе NEWS.ru.

В субботу, 28 сентября, Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение россиян на сезон-2024/25. Днем ранее аналогичное решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS)

В прошлом сезоне основным турниром для отечественных лыжников и биатлонистов стал Кубок России.

В марте 2023 года МОК порекомендовал допустить российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе, однако до сих пор ни одна из международных спортивных федераций по зимним олимпийским видам спорта не пришла к такому решению.