Выборнов рассказал, сколько получал на Первом канале

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Известный комментатор, руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему в 2009 году решил уйти с Первого канала.
— В 2009-м вы внезапно покинули Первый канал. Прокомментировали емко: «Разошлись с руководством в вопросах оплаты труда и творчества». Ждем подробностей.
— В какой-то момент я почувствовал, что пропал драйв. Все как у Луспекаева в «Белом солнце пустыни»: «Опять ты мне эту икру поставила!» Здесь то же самое. Работа превратилась в бег по кругу. Однообразный и предсказуемый. Хотелось чего-то нового.
— А конкретно?
— Телевизионных форматов много, всегда можно придумать что-нибудь интересное. Например, свою программу. Или что-то еще.
— Начальство ваши пожелания восприняло без энтузиазма?
— Да. Из ответа я понял, что глобально ничего не поменяется. Делай то, что скажут, — и ни шага в сторону. Ни влево, ни вправо. Комментируй матчи, веди спортивные выпуски новостей. Все. Но мне стало тесно в этих рамках. Я уже не получал удовольствия от работы.
— Еще и зарплата, как мы понимаем, не устраивала?
— По телевизионным меркам она была совсем смешной — 70 тысяч рублей. Расти не собиралась. Не знаю, как сейчас, а в те годы руководство придерживалось такого подхода: «Первый канал дает вам популярность. Ну и монетизируйте ее самостоятельно. Мы не против».
— С Константином Эрнстом перед уходом встречались?
— Да.
— Отговаривал?
— Нет.
— Что же сказал?
— «Ты почему такое решение принял?» Я объяснил. В ответ: «Ну, ты подумай...» Весь разговор.
— О зарплате — ни слова?
— С Эрнстом этой темы не касался. Честно, деньги тут для меня шли последним пунктом. Довеском, за который пытаешься цепляться, прежде чем сделать резкий шаг. Самое главное — эмоции, желание, драйв. В любой профессии так. Когда все становится обыденностью, надо заканчивать. И я написал заявление.