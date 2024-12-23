WhatsApp могут заблокировать на территории России в 2025 году

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин не исключил блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская) в следующем году. По его словам, это произойдет, если руководство не будет соблюдать требования российского законодательства.

«Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться. Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 году будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ», — цитирует Шейкина РИА Новости.

Сенатор добавил, что если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора и продолжит предоставлять услуги в России, то «для пользователей ничего не изменится».

20 декабря стало известно, что мессенджер принудительно внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в сети Интернет.

WhatsApp создан для платформ Android, iOS, S40 и KaiOS. Первый официальный выпуск приложения относится к ноябрю 2009 года.