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Сегодня, 15:13

WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

Человек со смартфоном в руках.
Фото Freepik
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Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), прекратит работать на смартфонах с устаревшей операционной системой Android в октябре 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт справочного центра соцсети.

«Начиная с 24 октября 2023 года, приложение будет поддерживаться только операционными системами Android версии 5.0 и выше», — говорится на сайте.

Перед прекращением поддержки устаревших ОС пользователям придет несколько уведомлений от WhatsApp

На данный момент приложение WhatsApp работает на устройствах с операционной системой Android версии 4.1 и новее, а также на iPhone с установленной операционной системой iOS 12 или выше.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp отказался выпускать в России обновление, в котором доступны публичные каналы.

Источник: ТАСС
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