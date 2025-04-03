XVIII Торжественная церемония награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь» состоялась в Брянске

Паралимпийский комитет России и правительство Брянской области при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и благотворительной программы ДоброFON провели XVIII Торжественную церемонию награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь».

Церемония прошла в Брянске во Дворце единоборств имени Артема Осипенко.

Ее лауреатами стали спортсмены-паралимпийцы — ярчайшие примеры несгибаемой воли, силы духа и эталоны жизнелюбия, герои Паралимпиады в Париже.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям мероприятия. Его огласил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В адрес лауреатов и организаторов также поступили поздравления от председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Министра спорта Российской Федерации, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло.

Премия ПКР «Возвращение в жизнь».

Александр Богомаз, губернатор Брянской области: «Лауреатами премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» стали спортсмены-паралимпийцы — ярчайшие примеры несгибаемой воли, силы духа и эталоны жизнелюбия, герои Паралимпиады в Париже! Мы гордимся, что из 64 медалей пять завоевали наши спортсмены, которых воспитала наша брянская тренерская династия: Михаил Васильевич Сумичев и его сыновья. Эти достижения — закономерный результат того, с каким вниманием относятся в Брянской области к развитию адаптивной физкультуры и спорта! Благодарю за оказанное доверие и возможность проведения торжественной церемонии премии «Возвращение в жизнь» в Брянске! Уверен, это грандиозное событие послужит мощным стимулом для дальнейшего развития паралимпийского движения как у нас в регионе, так и по всей стране!»

Олег Матыцин, председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту: «Символично, что в год 80-летия Победы, объявленный в России Годом защитников Отечества, премия «Возвращение в жизнь» проходит именно в Брянске. Этот край всегда был символом стойкости, преодоления и знаменательных побед. Я абсолютно уверен, что сегодняшние лауреаты своим примером вдохновляют на подвиги тысячи людей по всему миру. Ваша сила, стойкость и умение преодолевать трудности доказывают всем нам, что нет ничего невозможного».

Премия ПКР «Возвращение в жизнь».

Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России: «Поздравляю наших паралимпийцев — нашу семью, которая каждый день доказывает, что сила духа сильнее любых обстоятельств. Паралимпизм — это не только про спорт, это про людей, которые умеют побеждать. Сегодня мы чествуем спортсменов и наставников, тех, кто внес неоценимый вклад в успешное выступление команды на Играх в Париже. Успехи сборной России в Париже вдохновляют: 64 медали, 20 из них золотые, 4 мировых рекорда — за этими цифрами стоят характер, труд и вера в команду. Поздравляю всех, кто сегодня стал лауреатом премии «Возвращение в жизнь». Двигайтесь вперед! Мы рядом — и мы гордимся вами».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET: «От всего сердца хочу поздравить наших спортсменов-паралимпийцев. Вы — настоящие герои, пример для тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Со своей стороны отмечу, что благотворительная программа ДоброFON совместно с ПКР продолжит и дальше поддерживать инициативы, направленные на развитие адаптивных видов спорта».

Поздравить лауреатов собрались более 2000 зрителей, среди которых руководители органов государственной власти, спортивных федераций, политики, общественные деятели.

Ведущими церемонии стали заслуженный журналист Российской Федерации, четырехкратный лауреат национальной премии ТЭФИ, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по легкой атлетике, комментатор и корреспондент телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская.

В ходе церемонии Павел Рожков вручил Александру Богомазу высшую награду Паралимпийского комитета России — почетный знак за вклад в развитие паралимпийского движения в Российской Федерации.

Премия ПКР «Возвращение в жизнь».

Ранее в рамках торжественных мероприятий Паралимпийский комитет России провел паралимпийский урок для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они смогли пообщаться с лауреатами премии — чемпионами и призерами Паралимпийских игр, узнать об истории и развитии паралимпийского движения, паралимпийских видах спорта, паралимпийских ценностях, приняли участие в мастер-классах в формате смешанных эстафет и получили памятные призы, подарки и яркие эмоции от общения с легендами паралимпийского спорта.

Лауреаты церемонии определены в 10 номинациях, отражающих их жизненные истории и путь на спортивном поприще.

Лауреаты XVIII торжественной церемонии награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь»

Номинация «Поворот судьбы»

Артем Калашян — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Светлана Кривенок — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Награды вручили губернатор Брянской области Александр Богомаз и президент ПКР Павел Рожков.

Премия ПКР «Возвращение в жизнь».

Номинация «Что наша жизнь? — Борьба!»

Роман Жданов — заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион XVII Паралимпийских летних игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Дарья Лукьяненко — заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка XVII Паралимпийских летних игр по плаванию спорта слепых.

Награды вручили председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту Олег Матыцин и председатель Брянской областной думы Валентин Суббот.

Номинация «Точка опоры»

Тинатин Рубис — личный тренер Дарьи Лукьяненко, трехкратной чемпионки Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых, а также Владимира Сотникова, серебряного призера Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых.

Награду лауреату вручил главный федеральный инспектор по Брянской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Андрей Дьячук.

Премия ПКР «Возвращение в жизнь».

Номинация «Преодоление»

Алан Кокойты — заслуженный мастер спорта России, серебряный призер XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Виктория Сланова — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Награды вручил шеф миссии российских паралимпийцев на Паралимпийских летних играх в Париже, чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Иван Потехин.

Номинация «Личным примером»

Михаил Сумичев — тренер спортивной сборной команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, личный тренер Виктории Слановой, бронзового призера XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Артем Сумичев — тренер спортивной сборной команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, личный тренер Артема Калашяна, серебряного и бронзового призера XVII Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, и Светланы Кривенок, бронзового призера XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Юрий Сумичев — тренер спортивной сборной команды РФ по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, личный тренер Алана Кокойты, серебряного призера XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Награды лауреатам вручили генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, пятикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, заслуженный мастер спорта России Андрей Строкин, заместитель директора по медицинскому обеспечению сборных команд Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России Александр Пристансков и советник заместителя генерального директора по безопасности АО «Международный аэропорт «Внуково» Анатолий Якубовский.

Номинация «Второе дыхание»

Андрей Калина — заслуженный мастер спорта России, чемпион XVII Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Награду лауреату вручил президент Российского союза спортсменов, советник президента Олимпийского комитета России по работе с ветеранами спорта, олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Давид Мусульбес.

Номинация «Сила в воле»

Андрей Вдовин — заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион и бронзовый призер XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Премия ПКР «Возвращение в жизнь».

Награду лауреату вручил российский самбист, чемпион и призер чемпионатов России, чемпион Европы и мира, чемпион Европейских игр 2015 года, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Артем Осипенко.

Номинация «И жизнь, и слезы, и любовь»

Денис и Людмила Бабак — тренеры сборной России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, личные тренеры Алексея Чуркина, чемпиона и серебряного призера XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Евгении Галактионовой, бронзового призера XVII Паралимпийских летних игр спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Награду вручила первый заместитель начальника федерального автономного учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии», полковник запаса, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России Светлана Хоркина.

Номинация «Я люблю тебя, жизнь»

Александр Костин — заслуженный мастер спорта России, чемпион XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта слепых.

Награду лауреату вручил российский профессиональный баскетболист, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги, заслуженный мастер спорта России Виталий Фридзон.

Номинация «Возвращение в жизнь»

Иван Ревенко — заслуженный мастер спорта России, чемпион XVII Паралимпийских летних игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Награду лауреату вручил почетный президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.