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Сегодня, 09:36

Тимма трижды пытался совершить самоубийство после расставания с Седоковой

Янис Тимма.
Фото Getty Images
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Баскетболист Янис Тимма трижды пытался покончить жизнь самоубийством после расставания с певицей Анной Седоковой, сообщает Mash.

По данным источника, латвиец переживал глубокую депрессию. Утверждается, что каждый раз после попытки суицида его спасал шаман-индеец из Майами.

«Но ночью 17 декабря Тимма решил ему не звонить — видимо, чтобы тот не помог ему в четвертый раз», — сообщает источник.

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17 декабря тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвиец покончил с собой. Рядом с телом мужчины нашли записку с текстом «Позвоните Анне» и номером телефона певицы Седоковой, с которой они развелись в начале декабря.

В России Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.

Источник: mash
Янис Тимма
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