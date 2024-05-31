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Является ли праздничным днем 12 июня: когда выходные и рабочие дни

12 июня ежегодно отмечается государственный праздник РФ День России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Москва, Красная площадь.
Фото Global Look Press
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В июне в стране отмечают государственный праздник Российской Федерации — День России, 12 июня. В 2024 году этот день выпадает на среду.

12 июня в России граждане страны отдыхают — так говорится в статье 112 Трудового кодекса, которая посвящена нерабочим праздничным дням. Таким образом, у россиян будет дополнительный выходной среди недели.

12 июня в 1990 году на I Съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза.

Со 2 июня 1994 года праздник стал официально называться Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. В 1998-м Борис Ельцин предложил закрепить другое название — День России, но оно было установлено только в 2002 году — тогда появился новый Трудовой кодекс РФ.

В 2024 году на неделях 3 — 9 июня и 17 — 23 июня в производственном календаре — традиционные пять рабочих дней и выходные в субботу и воскресенье, а на неделе 10 — 16 июня появляется дополнительный выходной — в праздничный день 12 июня.

Фото Минтруд России, Telegram

Производственный календарь на весь год можно посмотреть в нашем материале. Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России.

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