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Сегодня, 19:50

Юрист баскетболиста Тиммы сообщила о праве родных забрать у следственных органов его телефон

Алина Савинова
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Юрист Екатерина Гордон заявила, что следственные органы не смогли технически проанализировать телефон погибшего латвийского баскетболиста Янниса Тиммы.

По ее словам, родные спортсмена имеют право забрать смартфон, чтобы изучить его содержимое самостоятельно.

«Мы не против забрать мобильный телефон, на что в принципе родственники имеют полное право, и попробовать изучить его самим», — цитирует Гордон РИА «Новости».

Тело 32-летнего Тиммы было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. В начале декабря баскетболист развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».

Ранее отец спортсмена Райтис Тимма рассказал, что семья до сих пор не может похоронить сына.

Источник: РИА Новости
Баскетбол
Янис Тимма
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