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Сегодня, 08:18

Юрист сообщила об отказе в возбуждении дела по факту смерти Яниса Тиммы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юрист Екатерина Гордон рассказала, что был получен отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти экс-баскетболиста Яниса Тиммы.
«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — приводит РИА «Новости» слова Гордон.

17 декабря 2024 года тело 32-летнего Тиммы обнаружили в центре Москвы. Предварительной причиной смерти назвали асфиксию.

27 декабря в Риге состоялись похороны экс-баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой, а 3 января латвийский следственный комитет возбудил дело. В Латвии допускают, что самоубийство могло быть подстроено.

Янис Тимма и&nbsp;Анна Седокова. «Если Аня жила в аду, то почему не позвонила мне?» Отец Тиммы — о смерти сына и отношениях с Седоковой

Источник: РИА «Новости»
Янис Тимма
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