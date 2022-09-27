Лоза о смерти Моисеева: «Земля ему пухом. Знаю, что он болел за «Спартак»

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» высказался о смерти Бориса Моисеева. Певец скончался 27 сентября на 69-м году жизни.

«Земля пухом и царства ему небесного. Я не был с ним знаком и не знаю о нем ничего. Мы с ним даже не работали толком ни в одной программе, потому что абсолютно разные и по стилю, и по духу. Знаю только, что он за «Спартак» болел, да и все», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Летом стало известно, что артист перенес два инсульта, частично его парализовало.