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Сегодня, 13:36

Юрий Соломин умер после выписки из больницы

Виктория Кравченко
Юрий Соломин.
Фото Global Look Press
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Народный артист СССР художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщил источник в окружении артиста. Накануне он был выписан из больницы после инсульта.

Место и время прощания пока не сообщаются.

Пять лет назад артист потерял жену. Из-за сильных переживаний после ее смерти его здоровье ухудшилось.

С 1961 года Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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