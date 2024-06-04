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Сегодня, 19:15

Забег на Никольской: смотреть прямую трансляцию

Забег на Никольской пройдет в Москве 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото sportpoint/iStock
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Забег на Никольской в рамках «Недели легкой атлетики» пройдет в Москве во вторник, 4 июня. В этот день состоятся забеги на 60 метров и на 60 метров с барьерами. Начало разминки в 17.00 по московскому времени. Церемония открытия состоится в 19.50 мск, после чего начнутся соревнования.

Помимо атлетов в спортивном мероприятии примут участие звездные гости: боксер Рой Джонс-младший, телеведущая Ольга Бузова, блогер Мария Погребняк, гроссмейстер Сергей Карякин.

В прямом эфире трансляцию забега на Никольской бесплатно покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Начало телеэфира — в 19.30 мск.

«Недели легкой атлетики» пройдет с 4 по 10 июня. Организаторами выступают Департамент спорта и Всероссийская федерация легкой атлетики. В рамках серии легкоатлетических стартов спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.

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