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Забег.РФ: в каких городах пройдет и как принять участие

Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в 58 городах России 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марафон.
Фото skynesher/iStock
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Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в воскресенье, 19 мая. Забег проводится с целью популяризации спорта в стране, пропаганды здорового образа жизни и вовлечение россиян в регулярные занятия физкультурой. Масштабный забег в 2024-м году пройдет в 58 городах России. Публикуем список всех городов.

Города «ЗаБег.РФ»:

  • Архангельск
  • Анива
  • Барнаул
  • Владивосток
  • Вологда
  • Великий Новгород
  • Воронеж
  • Волгоград
  • Горно-Алтайск
  • Гатчина (Ленинградская область)
  • Екатеринбург
  • Зарайск
  • Иркутск
  • Ижевск
  • Красноярск
  • Кемерово
  • Краснодар
  • Калининград
  • Кызыл
  • Казань
  • Курильск
  • Липецк
  • Москва
  • Мурманск
  • Магадан
  • Махачкала
  • Майкоп
  • Новосибирск
  • Надым
  • Нижний Новгород
  • Оренбург
  • Омск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Псков
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Рязань
  • Самара
  • Саратов
  • Санкт-Петербург
  • Ставрополь
  • Саранск
  • Смоленск
  • Тамбов
  • Тверь
  • Тула
  • Томск
  • Тюмень
  • Уфа
  • Ульяновск
  • Хабаровск
  • Ханты-Мансийск
  • Чита
  • Челябинск
  • Элиста
  • Якутск
  • Ялта
  • Ярославль

Чтобы стать участником необходимо пройти регистрацию на официальном сайте полумарафона. Также всем участникам нужно иметь медицинскую справку.

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