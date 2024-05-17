Забег.РФ: в каких городах пройдет и как принять участие

Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в воскресенье, 19 мая. Забег проводится с целью популяризации спорта в стране, пропаганды здорового образа жизни и вовлечение россиян в регулярные занятия физкультурой. Масштабный забег в 2024-м году пройдет в 58 городах России. Публикуем список всех городов.

Города «ЗаБег.РФ»:

Архангельск

Анива

Барнаул

Владивосток

Вологда

Великий Новгород

Воронеж

Волгоград

Горно-Алтайск

Гатчина (Ленинградская область)

Екатеринбург

Зарайск

Иркутск

Ижевск

Красноярск

Кемерово

Краснодар

Калининград

Кызыл

Казань

Курильск

Липецк

Москва

Мурманск

Магадан

Махачкала

Майкоп

Новосибирск

Надым

Нижний Новгород

Оренбург

Омск

Петропавловск-Камчатский

Псков

Пермь

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

Саратов

Санкт-Петербург

Ставрополь

Саранск

Смоленск

Тамбов

Тверь

Тула

Томск

Тюмень

Уфа

Ульяновск

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Чита

Челябинск

Элиста

Якутск

Ялта

Ярославль

Чтобы стать участником необходимо пройти регистрацию на официальном сайте полумарафона. Также всем участникам нужно иметь медицинскую справку.