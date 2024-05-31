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Забелин о ракетных ударах по Эйлату: «Бомбоубежище в соседней комнате»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Артем Забелин.
Фото Global Look Press
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Центровой «Хапоэля» из Эйлата, чемпион Евролиги Артем Забелин в интервью «СЭ» рассказал о непростых выездных матчах своей команды в чемпионате Израиля.

— С кем больше всего общаетесь в команде?

— Тоже пограничная ситуация. Я вроде и не с израильтянами, учитывая, что не знаю язык, но и не с американцами. Они обычно кучкуются друг с другом. Понял это еще в российских клубах, хотя с Джей Джеем (Джауан Джонсон) очень хорошо ладим. Отличный парень, очень открытый. Да и в целом ребята помогают, идут навстречу. Например, у нас не самые удобные выезды, часто приходится ездить на автобусах, и один из партнёров отдал мне свое место в автобусе, где можно вытянуть ноги.

— А как обычно проходят выезды?

— Обычно на матч мы летим на самолете: 30-40 минут до Тель-Авива. Обратно на автобусе — около 4 часов, но бывает и дольше. Если едешь, например, с Хайфы, то получается 5-5,5. Понятно, что не всем это по душе. Плюс американцы очень нервничают по поводу ракетных ударов.

Артем Забелин. Бомбоубежище в соседней комнате и первое чемпионство УНИКСа. Большое интервью с Артемом Забелиным

— Эйлат в опасной зоне?

— Пара ракет прилетали. Мне тут же начали писать родные: когда уже вернешься? Успокаивал их, что в целом все тут все спокойно. Да и бомбоубежище в соседней комнате.

— То есть никуда спускаться не надо?

— В новых домах во всех квартирах есть комната с бомбоубежищем. У меня она соседняя со спальней. В старых домах надо выходить из квартиры.

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