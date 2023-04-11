Захарова рассказала о помощи МИД РФ при отказе в выдаче виз российским спортсменам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о помощи российским спортсменам в получении виз для участия в международных соревнованиях в Европе.

«Мы помогаем. В каких-то случаях удается решить. В каких-то случаях эта русофобская концепция берет верх. Это борьба. Главное, понять тут другое, что на России они не остановятся. Это не только про Россию. Белоруссия? И не только. Когда я говорю о России, я имею в виду союзные государства. Нас сложно уже отделить, мы находимся в союзном государстве. Но это еще и все те страны, которые составляют конкуренцию. Многие скажут: «Нет, это только против России, потому что она занимает не ту позицию, которую нужно». Если бы мы занимали другую позицию, все было бы то же самое. Нужны наши ресурсы. Посмотрите на Китай. Они достигли фантастических успехов, например, в технологическом плане. Придумали и реализовали технологию 5G несколько лет назад. Все, тут же началось давление. Одним компаниям нельзя подписывать контракты с китайскими компаниями. Китаю нельзя участвовать в мероприятиях и конференциях», — сказала Захарова «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.