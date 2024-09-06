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Сегодня, 08:29

Захарова: «К спонсирующим ВСУ спортсменам терпимости быть не может»

Сергей Разин
корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала случаи, когда российские спортсмены спонсировали ВСУ.

«Если люди не только занимаются спортом и не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог, ассоциируют себя с киевским режимом, здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может. Потому что это деньги, которые идут на убийство наших граждан и наших военных, и жителей наших регионов — новых, традиционных наших регионов, на убийство детей, на разрушение гражданской инфраструктуры. Здесь абсолютно это вообще вне закона и вне какой-то терпимости или понимания должно быть», — приводит слова Захаровой ТАСС.

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На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.

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Источник: ТАСС
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