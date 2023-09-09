Защитник «Зенита» Ренан не пострадал во время землетрясения в Марокко

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что 19-летний бразилец не пострадал при землетрясении в Марокко.

«С ним все хорошо», — приводит слова Гарсии «Спорт День за Днем».

11 сентября олимпийская сборная Бразилии должна провести товарищеский матч со сверстниками из Марокко.

В нынешнем сезоне 19-летний Роберт Ренан провел за «Зенит» 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.