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Сегодня, 11:32

Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык

Виктория Кравченко
Заседание конгресса ФИФА впервые переводят на русский язык.
Фото Global Look Press
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Журналисты и зрители могут прослушать заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) на русском языке.

Конгресс ФИФА проходит сегодня, 16 марта, в Кигали. Заседание можно послушать на русском, английском, французском, испанском, немецком, арабском и португальском языках.

В 2022 году русский язык был признан официальным языком организации. Тогда же официальными были признаны португальский и арабский языки. Семь языков смогут использоваться в документации и общении с ассоциациями.

Источник: https://tass.ru/sport/17280655
ФИФА
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