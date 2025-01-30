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Сегодня, 13:24

Заслуженный летчик России Сытник назвал виновных в крушении самолета с фигуристами в Вашингтоне

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Место крушения самолета недалеко от Вашингтона (США).
Фото Global Look Press
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Заслуженный летчик России Юрий Сытник в разговоре с «СЭ» разобрал авиакатастрофу под Вашингтоном, произошедшую в ночь на 30 января. В ней предположительно погибли несколько фигуристов, в том числе с российскими корнями. Самолет столкнулся с военным вертолетом.

— В авиакатастрофе не бывает одного виновного, как правило, это цепь ошибок, неточного выполнения команд и тому подобного. В данном случае — ошибок экипажа военного вертолета и диспетчера.

В США очень совершенная система контроля воздушного пространства, не то что у нас — зашоренная, и иногда непонятно, кто его вообще контролирует. Экипаж военного вертолета не мог не предупредить о своем полете. Скорее всего, было темно, и экипаж видел другие воздушные суда, но не увидел то, которое заходило на посадку. А диспетчер не смог предположить, что они окажутся в одной точке. Это оплошность с его стороны, он должен был приказать вертолету изменить высоту.

Что касается экипажа самолета, то во время посадки он выполняет очень много функций — наверняка система, которая оповещает о приближении других воздушных судов, сработала, но в такой ситуации экипаж не успел это отследить, — заключил Сытник.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак. На борту самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

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