Зеленский отклонил предложение об олимпийском перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение главы Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Зеленский предполагает, что перемирие якобы может помочь России перебросить войска и технику на Украину. Также он заявил, что выступает «против любого перемирия, которое играет на руку врагу».

5 мая Макрон призвал к олимпийскому перемирию на время проведения Игр в Париже. Позже с аналогичным заявлением выступил Председатель КНР Си Цзиньпин.

17 мая президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с лидером КНР вопрос олимпийского перемирия во время переговоров.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.