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Сегодня, 16:03

Зеленский ввел санкции против более 80 российских спортсменов

Футболист Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов и представителей спортивных организаций. Как информирует ТАСС, в их число, в частности, вошли фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев.

Среди российских спортсменов и представителей спортивных организаций, против которых введены украинские санкции, также гимнастка Светлана Хоркина, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Иван Букин, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников, президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу.

Санкции введены сроком на 50 лет. Они включают запрет на выдачу украинской визы и запрет на въезд на украинскую территорию, аннулирование официальных визитов, запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств в отношении подпавших под санкции лиц.

Также Зеленский ввел санкции сроком на 50 лет против министра спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука и белорусского прыгуна в высоту, бронзового призера Олимпийских игр 2020 года Максима Недосекова.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17533419
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