Зеленский ввел санкции против Вяльбе, Нагорного и Великой

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, гимнаста Никиты Нагорного и фехтовальщицы Софьи Великой, сообщает РИА Новости.

Сегодня Зеленский подписал указ о расширении санкционного списка, в который вошли 20 российских деятелей спорта и культуры.

Среди фигурантов оказались: Софья Великая, Елена Вяльбе, Никита Нагорный, Денис Лебедев, Сергей Полунин.

Санкции включают в себя: заморозку активов на территории Украины, отзыв лицензий и запрет официальных визитов, ограничения в сфере интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных обменов, лишение украинских государственных наград.