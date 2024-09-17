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17 сентября, 23:22

Жена Усика — об аресте боксера: «Ничего криминального»

Алина Савинова
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Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, прокомментировала арест своего супруга в аэропорту Кракова.

«Все нормально, все хорошо. Позже Александр сам все объяснит. Ничего криминального», — написала жена боксера в своих соцсетях.

Ранее во вторник олимпийский чемпион и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк сообщил, что Усик был задержан в польском аэропорту. Обстоятельства его ареста в настоящее время выясняются.

37-летний Усик — чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе. Всего за карьеру на профессиональном ринге он провел 22 боя, в 14 из которых одержал победы нокаутом.

Бокс
Александр Усик

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