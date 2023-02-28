Жена форварда «Спартака» Соболева сообщила, что у нее украли сумку

Елена Соболева, жена форварда «Спартака» Александра Соболева, в социальной сети сообщила, что у нее украли сумку.

«Я всегда поражалась людям, как можно взять чужое? Я отошла на минуту, вернулись с Сережей (Сын Александра и Елены Соболевых. — Прим. «СЭ»), а сумки нет... У меня первый раз такое, охото просто лечь и плакать. Сижу в отделении и понимаю, что никто ничего не найдет... Камеры в магазине не работают», — написала Елена Соболева.

Александр и Елена Соболевы женаты с 2016 года, тогда футболисту было 19 лет. 25 февраля 2017 года у пары родился сын Сергей.