Жена Мамаева — о его победе в шоу «Выжить в Дубае»: «Победитель! Всегда и во всем!»

Надежда Мамаева, жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева, высказалась о его победе в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Одним словом — победитель! Всегда и во всем! Честный, справедливый, сильный, умный, верный и любящий, умеющий дружить! Люди меняются тогда, когда хотят меняться и когда находятся в благоприятной связи. Горжусь — мой мужчина», — написала Мамаева в соцсетях.

В финале реалити-шоу 34-летний Мамаев победил актрису Анну Хилькевич. Он получил приз в размере 10 миллионов рублей. Деньги экс-футболист передаст на благотворительность.