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Сегодня, 21:12

Жена Погребняка назвала уехавшего из России комика Слепакова трусливым лицедеем

Мария Погребняк.
Фото Соцсети

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка раскритиковала комика Семена Слепакова, который уехал из страны.

«Сема Слепаков очень долго добивался израильского гражданства, не помогали даже связи. Теперь он в Израиле и язвит про возможные референдумы в Ашдоде, в городе много русскоязычных. Трусливый лицедей всегда будет за тех, кого, по его мнению, большинство. Перевоплощается быстро, исключительно ради денег, такие люди опасны, они легко предают.
Если завтра политика Израиля подвергнется нападкам со стороны мировых держав, то Семен быстро свалит, и на выступлениях в других странах будет первым клеймить свою новую родину. Не верите? Тогда вспомните, как юморист писал стишки, поддерживая российскую власть», — написала у себя в Telegram-канале Погребняк.

Перед ЧМ-2018 в России Семен Слепаков выпустил шуточную песню «Оле-Оле-Оле», в которой высмеивал российскую сборную. После выхода команды в плей-офф турнира он записал новую композицию, в которой извинился за свои предыдущие слова.

Источник: https://t.me/Mariapogas/1188
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