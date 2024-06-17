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Сегодня, 19:59

Жена Погребняка поддержала Бузову в конфликте с Басковым

Сергей Разин
корреспондент
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Мария Погребняк, жена бывшего форварда сборной России Павла Погребняка, поделилась мнением о конфликте между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым.

Ранее Басков после музыкальной премии написал в адрес Бузовой в соцсетях: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него, как коза, кричит».

«У нас не только нынче ведущих хороших осталось мало, как сказала Оля. У нас еще недостаток настоящих мужчин. До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы называть женщину козой? Позор Николаю Баскову, который, вместо того чтобы отправить букет цветов с извинениями, повел себя как мелочный хам. Таким не место на главных сценах страны и на ТВ!» — написала Погребняк в соцсетях.

Басков был ведущим на музыкальной премии телеканала МУЗ ТВ.

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