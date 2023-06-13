Жена убитого в Стамбуле болельщика: «За доставку тела должна 160 тысяч рублей»

Жена убитого в Стамбуле (Турция) болельщика ЦСКА Вячеслава Нечипорчука сообщила, что за доставку тела в Россию ей нужно заплатить 160 тысяч рублей.

«Я теперь вдова. И я не знаю, что делать. Я забыла как дышать. Я просто хочу вернуть его домой. Хочется кричать, но сейчас я должна действовать. Сообщили, что я должна оплатить 2 тысячи долларов (более 160 тысяч рублей) за доставку Славы домой. А потом его хоронить. А потом, утопая в обжигающей боли, продолжать пытаться существовать. Не жить», — написала Арина Нечипорчук в социальной сети.

Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что четыре человека в Стамбуле пытались отобрать у российского туриста Вячеслава Нечипорчука телефон. Стычка переросла в драку, в ходе которой один из злоумышленников нанес гражданину России удар ножом в область сердца. Он скончался от полученных травм. Двое подозреваемых были задержаны.

Погибший турист был болельщиком ЦСКА и приехал в Стамбул, чтобы посетить финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» (1:0).