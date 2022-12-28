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Сегодня, 16:01

Жену футболиста Мамаева оштрафовали за нелегальный ввоз в Россию кольца ценой в 9,5 миллиона рублей

Павел и Надежда Мамаевы.
Фото Соцсети
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Жену бывшего игрока сборной России по футболу Павла Мамаева Надежду оштрафовали на 200 тысяч рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Как сообщает РЕН ТВ, обвинительный приговор в отношении Надежды Мамаевой был вынесен 27 декабря.

В январе 2022 года она прибыла из Дубая в аэропорт Домодедово вместе с мужем, но не задекларировала ювелирное изделие стоимостью в 9,5 миллиона рублей и проследовала через зеленый коридор. Кольцо было обнаружено при таможенном контроле, сумма неуплаченных таможенных платежей за его ввоз составила более 3 миллионов рублей.

Суд поставил вернуть изделие Мамаевой после того, как она оформит все необходимые документы.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки», за которые он провел 1 матч в феврале 2022-го.

Источник: ren.tv
Павел Мамаев
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