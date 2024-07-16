Жители Юга России остались без электроэнергии

Жители населенных пунктов на юге России остались без электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэнерго РФ. Это вызвано сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы остаются на особом контроле Минэнерго до полного восстановления электроснабжения.