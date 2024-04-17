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Сегодня, 14:08

Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал

Ана Горшкова
Корреспондент
Такер Карлсон.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Американский журналист Такер Карлсон 17 апреля опубликовал первый пост в своем Telegram-канале Tucker Carlson Network (TCN), сообщает РИА Новости.

«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, который принадлежит и управляется Tucker Carlson Nerwork. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии», — говорится в сообщении в Telegram-канале TCN.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News взял интервью у основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Для Дурова это стало вторым большим интервью за последние семь лет.

54-летний Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Он вел политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном» с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. В 2024 году Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

Источник: РИА Новости
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