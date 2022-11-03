Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 13:37

Журова: «Не знаю, насколько возможно совсем не сотрудничать с CAS»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о внесении в Госдуму проекта по отмене признания CAS российскими спортивными федерациями.

«Тут есть важный момент. Были неоднократные случаи, когда CAS вставал и на нашу сторону и не лишал наших спортсменов медалей, когда их лишала спортивная федерация. Бывает, что CAS рассматривает какие-то дела достаточно объективно, а не только в негативном ключе. Просто сейчас мы понимаем, насколько это политизировано. Но еще какое-то время назад были решения и положительные. Мы надеялись на CAS, работали с юристами, которые могли в CAS доказать нашу правоту. Не знаю, насколько возможно совсем не сотрудничать с CAS», — сказала Журова «СЭ».

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Роман Терюшков
Светлана Журова
2
Читайте также
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
Малкин набрал 2 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Баффало»
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Терюшков объяснил внесение проекта об отмене признания CAS российскими спортивными федерациями